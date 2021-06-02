Индекс Мосбиржи откроет торги в среду, скорее всего, повышением на 0,1-0,4% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в среду, скорее всего, повышением на 0,1-0,4%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,1-0,4%, в диапазоне 3770-3780 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3760, 3750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3790, 3800 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия. Неоднозначное состояние внешнего фона пока не способствует активным покупкам "широким фронтом" в акциях российских компаний", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, полагает эксперт. Стоит учитывать, отмечает Манжос, что на текущей неделе публикация еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США перенесена на четверг.

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