Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- розничные продажи Германии в апреле (09:00 МСК);

- индекс цен производителей еврозоны в апреле (12:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (20:10 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- Мосбиржа опубликует объемы торгов за май 2021г;

- Петербургский международный экономический форум.

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