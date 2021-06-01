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01 июня 2021 года 16:01
Индекс Мосбиржи, вероятно, встретит сопротивление у отметки 3800п - "Финам"
Индекс Мосбиржи, вероятно, встретит сопротивление у отметки 3800п, сообщается в комментарии аналитика "Финама" Игоря Додонова. Российский рынок акций возобновил подъем во вторник, 1 июня, при этом индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, констатирует эксперт инвесткомпании. Поддержку акциям оказывает в целом позитивная динамика на европейских и азиатских биржах, а также заметное улучшение конъюнктуры на сырьевых рынках, где уверенно растут цены на нефть, а также промышленные и драгоценные металлы. "Индекс Мосбиржи к середине торговой сессии увеличился на 1,42%, до 3774,6 пункта. С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи движется в рамках локального восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 3800 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление", - пишет Додонов. Аналитик отметил при этом, что внимание инвесторов на текущей неделе будет направлено на статданные по рынку труда США за май, которые выйдут в пятницу и должны будут показать, было ли апрельское замедление роста числа рабочих мест в ведущей экономике мира разовым событием, как полагают некоторые эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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