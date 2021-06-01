Индекс Мосбиржи, вероятно, встретит сопротивление у отметки 3800п - "Финам"

Индекс Мосбиржи, вероятно, встретит сопротивление у отметки 3800п, сообщается в комментарии аналитика "Финама" Игоря Додонова.

Российский рынок акций возобновил подъем во вторник, 1 июня, при этом индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, констатирует эксперт инвесткомпании. Поддержку акциям оказывает в целом позитивная динамика на европейских и азиатских биржах, а также заметное улучшение конъюнктуры на сырьевых рынках, где уверенно растут цены на нефть, а также промышленные и драгоценные металлы.

"Индекс Мосбиржи к середине торговой сессии увеличился на 1,42%, до 3774,6 пункта. С технической точки зрения, на дневном графике индекс Мосбиржи движется в рамках локального восходящего канала. Ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 3800 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление", - пишет Додонов.

Аналитик отметил при этом, что внимание инвесторов на текущей неделе будет направлено на статданные по рынку труда США за май, которые выйдут в пятницу и должны будут показать, было ли апрельское замедление роста числа рабочих мест в ведущей экономике мира разовым событием, как полагают некоторые эксперты.

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