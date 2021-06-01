Акции Polymetal сохраняют импульс к росту - "Велес Капитал"

Акции Polymetal сохраняют импульс к росту, полагает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Акции Polymetal во вторник растут вместе с котировками золота и серебра. Фьючерсы на золото в течение сессии поднимались до максимума с января текущего года $1919/унц., а на серебро стремились к майскому пику $28,90/унц. Бумаги Polymetal в последние недели в целом чувствуют себя достаточно уверенно и возвращаются к росту после периодов коррекции. На этот раз акции отскочили от поддержки 1725 руб., что говорит о высоких шансах развития повышения к 1840 руб., а далее - в район январского пика 1869 руб. с перспективой пробоя 1900 руб. Котировки в целом еще в апреле сломали среднесрочный нисходящий тренд и при положении выше 1600 руб. будут сохранять склонность к повышению", - пишет эксперт инвесткомпании.

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