ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. на заседании 11 июня - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку на 25 б.п. на заседании 11 июня, отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

Инфляционные ожидания населения в мае немного снизились - до 11,3%, согласно майскому отчету ЦБ, напоминает аналитик банка Станислав Мурашов. Вместе с тем, регулятор полагает, что это все еще достаточно повышенный уровень, и оценивает ситуацию как напряженную, однако укладывающуюся в прогноз.

"Наше понимание инфляционной картины в целом совпадает со взглядом регулятора. Так, по нашим оценкам, основные опережающие индикаторы инфляции находятся в "тревожной" зоне, а именно - аннуализированный показатель застыл на повышенных уровнях, а адаптивные ожидания по инфляции (рассчитанные нами) все еще говорят об уровне выше 4% через 12 месяцев. Тем не менее, ухудшения динамики не происходит, скорее можно говорить о нейтрально-позитивном тренде", - указывает эксперт.

Мурашов полагает, что в целом инфляционные тенденции укладываются в ожидания рынка и регулятора. В этом смысле ЦБ вряд ли придется дополнительно ужесточать политику. "При этом мы полагаем, что ключевая ставка будет доведена до уровня в 5,5% в течение предстоящих трех заседаний. Сейчас наиболее вероятным шагом было бы повышение ставки на 25 б.п. на ближайшем заседании (11 июня)", - прогнозирует аналитик Райффайзенбанка.

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