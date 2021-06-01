"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Baidu с целью $228 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: $198, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $172, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Стоимость акций компании со своих пиков снизилась на 42% вместе со всем китайским рынком. Риски, как и в любой другой бумаге, действительно, присутствуют, но по динамике котировок мы видим, что они во многом уже учтены в цене. Для средне- и долгосрочного инвестиционного горизонта эта бумага отлично подходит, в том числе об этом говорят целевые ориентиры крупнейших иностранных инвестиционных домов: Morgan Stanley - $230, Mizuho Securities и Goldman Sachs - $350", - пишут аналитики "Финама".

"С точки зрения технического анализа, бумага тестирует локальный уровень сопротивления после существенной коррекции, - указывают эксперты инвесткомпании. - Открывать позицию рекомендуем при пробитии 200-дневной экспоненциальной скользящей средней, то есть от $198 с целью $228. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $172, риск на портфель составит 1,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,15".

Baidu Inc. - монополист в сфере поискового сервиса в Китае. Помимо поиска Baidu располагает огромным количеством сервисов таких, как мультимедиа, карты, доставка, стриминговые платформы и прочее. Baidu активно развивает онлайн-технологии, связанные с искусственным интеллектом, а в январе 2021 года создала совместное предприятие с Geely Automobile, одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний, которое займется разработкой и производством интеллектуальных автомобилей нового поколения.

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