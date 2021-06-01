Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торги во вторник, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Индикатор RSI по-прежнему находится в зоне неопределенности, поэтому индекс широкого рынка может демонстрировать резкие разнонаправленные движения. Ближайшее значимое сопротивление располагается в области 4190-4200 пунктов. Краткосрочные перспективы бенчмарка значительно улучшатся в случае преодоления данного рубежа", - пишет аналитик инвесткомпании Анна Пильгунова.

Мировые фондовые площадки во вторник демонстрируют преимущественно положительную динамику, констатирует эксперт. Минувшая неделя прошла спокойно, как и весь май: в прошлом месяце индекс S&P 500 прибавил незначительные 0,55%, несмотря на наличие потенциальных катализаторов роста (подведение итогов сезона отчетов, открытие экономик и прогресс прививочной кампании, возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС).

По мнению Пильгуновой, в фокусе внимания на текущей неделе будут двухпартийные переговоры по инфраструктурному плану. Ранее республиканцы предложили сократить объем программы, предложенный президентом ($1,7 трлн), до $928 млрд. Аналитик полагает, что консенсус в Конгрессе маловероятен, поскольку позиции партий по вопросу инвестиций в экономику значительно отличаются.

"Разговоры о возможном ужесточении денежно-кредитной политики ФРС продолжаются, что провоцируют разнонаправленную реакцию рынка. С одной стороны, объемы государственного стимулирования в настоящее время максимальны. С другой стороны, ускорение инфляции и перегретость экономики может свидетельствовать о возможной ошибке ФРС", - отмечает Пильгунова.

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