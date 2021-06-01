Золото может подешеветь до $1875 за унцию - Sber CIB

Золото может подешеветь до $1875 за тройскую унцию из-за роста занятости в США, говорится в комментарии Sber CIB.

"Несмотря на то что на прошлой неделе золото выросло в цене на 1,2%, преодолев отметку $1900 за унцию, на этой неделе риски снижения котировок остаются. До этого жeлтый металл поддерживала неоднозначная макростатистика в США и мягкие комментарии представителей Федрезерва. Но в эту пятницу будет опубликована статистика по рынку труда в Соединенных Штатах - ожидается, что количество новых рабочих мест может в три раза превысить апрельский показатель. Из-за этого золото может подешеветь до $1875 за унцию. Сейчас оно торгуется на уровне $1910 за унцию", - пишут аналитики инвестбанка.

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