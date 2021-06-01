"Атон" составил портфель акций РФ с высокими ожидаемыми дивидендами

Компания Дивиденд, руб.* Див. доходность Вес "Газпром" 12,55 4,8% 15,0% "ЛУКОЙЛ" 478 8,0% 10,0% "Газпром нефть" 26 6,8% 5,0% "Норникель" 1824 6,7% 5,0% "АЛРОСА" 14,6 12,8% 5,0% "Северсталь" 242 13,8% 5,0% "ММК" 8 12,7% 5,0% Сбербанк, прив. 23,14 8,0% 15,0% ВТБ 0,00143 3,0% 5,0% "Московская биржа" 10,1 6,0% 5,0% "МТС" 35 10,4% 10% "Магнит" 350 6,5% 2,5% Х5 Retail 151 6,9% 2,5% "Эталон" 12 10,2% 5,0% "Юнипро" 0,2205 7,7% 5,0%

Аналитики "Атона" составили портфель акций РФ с высокими ожидаемыми дивидендами, текущая средневзвешенная дивидендная доходность которого составляет 8,1%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы представляем дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций с высокими будущими дивидендами. Текущая средневзвешенная дивидендная доходность портфеля составляет 8,1%. Покупка дивидендных акций - одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Средняя рублевая доходность компаний, которые входят в наш портфель, за последние десять лет составила 14,9% в год", - пишут аналитики "Атона".*Оценка размера дивидендов, которые будут выплачены в следующие 12 месяцев, начиная с 1 июня 2021г. "Портфель отличается хорошей диверсификацией и близок по структуре к индексу Мосбиржи. Мы определили долю компаний в нашем портфеле таким образом, чтобы вес каждого сектора был приблизительно равен весу секторов в индексе. Это позволит эффективно сравнивать доходность нашего портфеля против индекса. Размер дивиденда определяется как дивиденд, который будет выплачен в следующие 12 месяцев, начиная с 1 июня 2021", - отмечают эксперты "Атона". По их мнению, покупка дивидендных акций - одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Она позволяет инвестору получать дивиденды, реинвестировать их и иметь доход от прироста стоимости акций. Кроме того, дивидендные акции, как правило, менее волатильны, чем быстрорастущие имена, которые дивиденды не платят. Выплаты высоких дивидендов характерны для акций стоимости (value stocks), которые, как мы ожидаем, могут в ближайшие годы обогнать акции роста. Это может способствовать опережающей динамике нашего дивидендного портфеля. "Большинство российских компаний имеют прозрачные дивидендные политики, которые позволяют прогнозировать размер дивидендов на много лет вперед. Однако основным риском является существенное снижение цен на сырье, которое может привести к сокращению доходов и дивидендов сырьевых компаний. В нашем портфеле их доля составляет 50%, циклический финансовый сектор занимает 25%, и остальные 25% приходится на нецикличные отрасли", - указывают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.