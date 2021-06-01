Цена нефти, скорее всего, закрепится в диапазоне $70-75/барр. - ПСБ

Цена нефти, скорее всего, закрепится в диапазоне $70-75 за баррель Brent, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Котировки нефти Brent продолжают расти, пытаясь закрепиться в диапазоне $70-75/барр. Техкомитет ОПЕК+ постановил, что избытка предложения на рынке нефти не будет в этом году, даже в случае снижения ожиданий по спросу. Ожидается снижение запасов нефти в ОЭСР ниже среднего уровня за последние 5 лет уже к концу июля. Сегодня в фокусе заседание министров ОПЕК+. Мы продолжаем умеренно позитивно смотреть на перспективы нефти, рассчитывая на дальнейший рост на ожиданиях восстановления спроса в связи со стартом автомобильного сезона в США и улучшением эпидемиологической ситуации в развитых странах. Дополнительной поддержкой служит сильная экономическая статистика по Европе, США и КНР", - отмечает Крылова.

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