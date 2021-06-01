Рубль может окрепнуть до 72,5 руб./$1 к середине июня - BCS Express

Рубль может окрепнуть до 72,5 руб./$1 к середине июня, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Российский рубль в понедельник обновил локальные максимумы, укрепившись к 73,1 руб./$1, затем последовало ослабление. Волатильность валютного инструмента остается на пониженном уровне, границей сопротивления для роста пары USD/RUB сейчас уже выступает планка в 73,5руб./$1. В общем игроки на укрепление рубля контролируют ситуацию: помогает энергетический фактор и ожидания саммита глав РФ и США. Высока вероятность, что до середины июня рубль продолжит восстановление, курс пары с долларом США упадет к 72,5, и возможно, чуть ниже", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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