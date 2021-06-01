Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться во вторник до 7,15-7,17% - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться во вторник до 7,15-7,17% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Кривая доходности ОФЗ по итогам торгов в понедельник сместилась вверх на 1-3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 7,19% годовых. Умеренное давление на рынок облигаций оказало ослабление рубля и снижение нефтяных цен в понедельник. Также сказывается ожидание традиционных аукционов Минфина РФ в среду. Локальные облигации развивающихся стран в понедельник торговались преимущественно в зеленой зоне. Доходность 10-летних гособлигаций Бразилии, Мексики, Колумбии снизилась на 6 б.п., ЮАР - на 1 б.п. Во вторник благодаря росту спроса на рисковые активы и на фоне роста нефтяных цен ожидаем повышения спроса на рублевые облигации. Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 7,15-7,17% годовых", - отмечают эксперты ПСБ.

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