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01 июня 2021 года 10:26
Котировки нефти, вероятно, удержатся в диапазоне $70,4-71,0/барр. во вторник - Sber CIB
Котировки нефти, вероятно, удержатся в диапазоне $70,4-71,0 за баррель Brent во вторник, отмечается в аналитическом материале Sber CIB. "Цена Brent превысила $70 за баррель после прогноза ОПЕК+, который предполагает, что этим летом исчезнет избыток предложения нефти. Сегодня в центре внимания очередное заседание ОПЕК+. Мы полагаем, что нефтяные котировки удержатся в диапазоне $70,4-71 за баррель", - пишут эксперты инвестбанка. Также аналитики отмечают, что в понедельник рубль ослаб до 73,4 руб./$1 - на рынке, видимо, наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту из-за конвертации дивидендов. Если планы ОПЕК+ по наращиванию добычи будут меньше, чем прогноз роста спроса, а нефть продолжит дорожать, то рубль сможет остаться на уровне 73,3 руб./$1, полагают они. Рынок ждет объявления Минфина о том, какие выпуски рублёвых гособлигаций будут предложены в среду на аукционе. В последние недели перед аукционами доходность рублёвого госдолга обычно повышалась. Эта неделя вряд ли станет исключением, считают эксперты Sber CIB. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
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