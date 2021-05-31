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31 мая 2021 года 12:10
Рынку драгметаллов требуется консолидация после длительного периода роста - Saxo Bank
Рынку драгметаллов требуется консолидация после длительного периода роста, отмечается в комментарии Saxo Bank. "Золото, достигнув максимума за четыре месяца, вошло в давно назревшую фазу консолидации. К концу недели оно подешевело, но перед тем почти достигло ключевого уровня сопротивления $1923 за унцию, соответствующего 61,8-процентной коррекции шедшего с августа по март снижения. В случае прорыва этого уровня оно могло бы направиться к августовскому рекорду $2074 за унцию", - указывает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. Сильнее всего поддержало рисковые настроения, на взгляд аналитика, цунами ликвидности, обрушенное на рынок Федрезервом США. Оно ослабило американский доллар и поддержало спрос на облигации, несмотря на инфляционные опасения. Однако в короткой перспективе рынку драгметаллов, по мнению Хансена, требуется консолидация набранного прироста. Ранним предупреждением о ее начале послужило отставание серебра и платины от золота, наметившееся на прошедшей неделе. Отношение XAU/XAG поднялось до максимума за месяц, а дисконт платины к золоту, еще недавно бывший на минимуме $500 за унцию, увеличился до $710. "С технической точки зрения, если золото пробьет отметку $1890, то может направиться к $1870, а затем к 200-дневной скользящей средней, которая сейчас на $1843 за унцию. Основные факторы, как обычно - доллар США и доходности облигаций: и то, и другое на прошедшей неделе укрепилось. Также будет влиять то, в какой степени фондам, следующим за долгосрочными трендами, требуется корректировка позиций для соответствия улучшившемуся техническому прогнозу", - прогнозирует стратег Saxo Bank. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-ЗОЛОТО-ПРОГНОЗ
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