Цена нефти может краткосрочно закрепиться выше $70/барр. на текущей неделе - ПСБ

Цена нефти может краткосрочно закрепиться выше $70 за баррель Brent на текущей неделе, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки нефти Brent удерживаются в зоне $68-70/барр. на ожиданиях неплохого автомобильного сезона в США, который официально стартует в понедельник. На этой неделе также в фокусе встреча ОПЕК+, но сюрпризов не ожидается, скорее, она будет интересна в контексте оценки ситуации на рынке (спрос, запасы и т.д.). Мы полагаем, что Brent будет краткосрочно пытаться закрепиться в зоне выше $70/барр. на этой неделе", - отмечают эксперты банка.

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