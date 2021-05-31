Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется на уровне 7,00-7,20% на текущей неделе - ПСБ

Доходность 10-летних ОФЗ, скорее всего, останется на уровне 7,00-7,20% годовых на текущей неделе, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"По итогам торгов в пятницу и всей прошлой неделе доходность длинных ОФЗ почти не изменилась. При этом короткие ОФЗ продемонстрировали существенный рост доходности, отыгрывая высокие данные по недельной инфляции и усиление ожиданий повышения ключевой ставки. Доходность ОФЗ 25083 с погашением в декабре 2021 года выросла до 5,83% годовых (+46 б.п. за неделю). Мы считаем, что рост доходности коротких ОФЗ справедливо отражает высокую вероятность повышения ключевой ставки на 50 б.п. на заседании в июне", - отмечает эксперт ПСБ.

"На предстоящей неделе ожидаем, что доходность 10-летних ОФЗ останется на уровне 7,00-7,20% годовых. Длинные бумаги уже учитывают повышение ключевой ставки в диапазон 5,0-6,0% годовых, а тренд на укрепление рубля и стабилизация доходности UST-10 повышают привлекательность ОФЗ для нерезидентов", - указывает Монастыршин в своем комментарии.

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