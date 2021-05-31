Идея дня: стоит обратить внимание на акции En+ и РусАла - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции En+ и "РусАла", отыгрывая восстановление цен на алюминий, полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Усилия властей КНР по сдерживанию роста цен на сырьевые товары привели к снижению цен на металлы и акций металлургических компаний. Алюминий после снижения цены на 250$ с пика отыграл обратно 100$ за последнюю неделю. Если Китай будет придерживаться сокращения выбросов, цены на электроэнергию в стране должны будут еще вырасти, и это приведет к устойчиво высоким ценам на алюминий. Инвесторы могут отыграть эту историю не только в акциях "РусАла", но и в менее ликвидных бумагах En+, которые ещё не начали отскакивать после снижения последних двух недель", - пишут эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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