Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3700-3750п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 3700-3750 пунктов в понедельник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Ввиду невнятного внешнего фона и праздников в США и Великобритании, лишающих рынок значимых ориентиров и способствующих снижению торговой активности, мы ждем в понедельник сохранения выжидательных настроений на рынке, с переходом индекса Мосбиржи к проторговке диапазона 3700-3750 пунктов, - указывает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. - При этом продолжаем позитивно смотреть на рынок, видя основания для развития роста в июне".

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