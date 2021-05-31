Индекс Мосбиржи начнет торги в понедельник снижением на 0,2-0,6% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в понедельник, скорее всего, со снижения на 0,2-0,6%, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3710-3725 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3700, 3680 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3740, 3750 пунктов. После открытия с некоторым спадом под влиянием дивидендных отсечек индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанное утреннее состояние внешнего фона. Дополнительным фактором его стабилизации способен стать тот факт, что рынок акций в США будет закрыт в понедельник", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики в понедельник не ожидается, поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов, отмечает эксперт.

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