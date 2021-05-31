Возможны попытки укрепления рубля к уровню 73 руб./$1 и даже ниже - "Алор Брокер"

Возможны попытки укрепления курса рубля к доллару к уровню 73 руб./$1 и даже ниже, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль завершила прошедшую неделю в 20 копейках выше важного уровня в 73 руб./$1 Закрепиться ниже него не удавалось с декабря прошлого года. Скорее всего, попытки пробить эту отметку будут, не исключен кратковременный уход пары даже в район 72 руб./$1. Но в силу рубля мы не верим, считаем, что среднесрочно нужно покупать доллар против рубля, и к краткосрочным трендам укрепления рубля присоединяться не рекомендуем. Пока же торги рублем проходят спокойно, на уровне пятничного закрытия. Принципиальных изменений по паре в понедельник не ждем", - пишет эксперт инвесткомпании в своем комментарии.

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