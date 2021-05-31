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31 мая 2021 года 09:11
Возможно укрепление рубля до 72,5-73 руб./$1 на текущей неделе - BCS Express
Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 72,5-73 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии BCS Express. "Российский рубль выглядит уверенно, в пятницу торги пары USD/RUB завершались в районе 73,15 руб./$1. На наш взгляд, нисходящее движение еще может быть продолжено. В качестве целевого ориентира ранее выделяли область 72,5-73 руб./$1. Этот район может быть спокойно достигнут на текущей неделе", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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