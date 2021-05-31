Возможно укрепление рубля до 72,5-73 руб./$1 на текущей неделе - BCS Express

Возможно укрепление курса рубля к доллару до уровней 72,5-73 руб./$1 на текущей неделе, говорится в комментарии BCS Express.

"Российский рубль выглядит уверенно, в пятницу торги пары USD/RUB завершались в районе 73,15 руб./$1. На наш взгляд, нисходящее движение еще может быть продолжено. В качестве целевого ориентира ранее выделяли область 72,5-73 руб./$1. Этот район может быть спокойно достигнут на текущей неделе", - указывает эксперт инвесткомпании Василий Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.