Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в понедельник утром - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи на российском рынке акций на сложившемся в понедельник утром внешнем фоне, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"В течение пятничных торгов рынок акций успел переписать исторические максимумы - в моменте индекс Мосбиржи поднимался в район 3750 пунктов. В качестве следующего ориентира по индексу Мосбиржи выделяю уровни 3790-3800 пунктов. Дойти до них можно в ближайшие недели при условии сохранения стабильного внешнего фона. Нашему рынку для умеренного роста даже не нужно какое-то существенное улучшение настроений на западных площадках. Высокие цены на commodities сами по себе могут приводить к постепенному подъему индекса. К тому же немаловажным драйвером является снижение рисков обострения геополитической ситуации в преддверии июньской встречи президентов России и США. Также дальнейший подъем индекса может быть обеспечен тяжеловесными акциями нефтегазового сектора: "Роснефть", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", - пишет аналитик.

Карпунин при этом отмечает, что причин для по-настоящему значительного ускорения пока все-таки нет. К тому же некоторое давление могут оказывать дивидендные отсечки. Так, обращает внимание эксперт, в понедельник индекс может потерять порядка 0,3% из-за "гэпов" в "Норникеле" и "Северстали".

Среди корпоративных событий в понедельник ожидается отчет по МСФО за I квартал у "Аэрофлота", указывает Карпунин." Квартальные результаты в годовом сопоставлении будут слабыми из-за того, что в январе-марте прошлого года фактор пандемии еще не был так актуален. Вряд ли стоит ожидать выраженной позитивной реакции в бумагах авиакомпании", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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