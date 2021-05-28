ПСБ рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 305 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 305 руб. за штуку, говорится в комментарии банка.

"Газпром" отчитался за 1К21 - результаты оказались даже лучше и так довольно высоких ожиданий рынка вследствие улучшения ценовой конъюнктуры и наращивания объема поставок газа. "Газпром" нарастил EBITDA до максимального значения за последние 9 кварталов, а скорректированный FCF - до максимального уровня с 2017г (когда были введены поправки на изменения в краткосрочных депозитах). Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль "Газпрома" позволяет акционерам рассчитывать на дивиденды по итогам квартала даже чуть выше 8 руб./акцию, а по итогам 2021г - более 25 руб./акцию - рекордный уровень. Мы поднимаем таргет по акциям "Газпрома" до 305 руб., рекомендация - "покупать", - пишет аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

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