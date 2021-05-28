Акции Аэрофлота, Мосбиржи и "префы" Транснефти будут интересны на следующей неделе - BCS Express

BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Аэрофлота", "Московской биржи" и привилегированные бумаги "Транснефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

31 мая финансовый отчет по МСФО за I квартал планирует опубликовать "Аэрофлот". По мнению эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева, финансовые результаты должны ухудшиться в годовом сопоставлении, так как масштабные ограничения на авиасообщение начали оказывать влияние на компанию лишь со II квартала 2020г. Слабые результаты должны быть заложены в динамику котировок, поэтому выраженной реакции вряд ли стоит ожидать. В отчете эксперт рекомендует обратить внимание на показатель EBITDA, чистый долг и динамику операционных расходов. В частности, интересны затраты компании на топливо в свете роста цен на нефть.

"Техническая картина в акциях "Аэрофлота" настораживает. На дневном таймфрейме котировки уперлись в 200-периодную скользящую среднюю, откуда стартовал коррекционный откат. Потенциал снижения по осцилляторам еще есть, торможения можно ожидать в районе 68-69 руб. Фундаментальных причин для роста акций "Аэрофлота" опережающими рынок темпами и подъема выше 72 руб. на текущий момент сложно обозначить", - пишет Пучкарев.

"Московская биржа" опубликует данные по торговым оборотам за май 2 июня. Апрельские данные вышли позитивными. Если в мае тенденция на рост объемов сохранится, акции могут получить стимул для отскока, полагает аналитик.

"Техническая картина в акциях "Московской биржи" депрессивная. Бумаги практически без остановки снижаются 2 недели подряд. Первая попытка отскока на выходе стохастика из перепроданности на дневном интервале не увенчалась успехом в условиях выраженного нисходящего тренда. Пока более надежных сигналов к развороту нет, но и потенциал для дальнейшего снижения близок к концу. Активизация покупателей может произойти уже в районе 165-166 руб. В сценарии роста первой целью подъема можно обозначить уровень 175 руб.", - указывает Пучкарев.

"Транснефть" на следующей неделе может представить финансовый отчет за IК21. Ожидается оживление показателей на фоне увеличения транспортировки нефти и ослабления ограничений в рамках сделки ОПЕК+. В фокусе внимания показатели EBITDA и FCF, чистая прибыль.

"С технической точки зрения акции с начала мая пытаются отскочить от локальных минимумов, - подчеркивает эксперт инвесткомпании. - Сверху основным сопротивлением можно выделить 142 500 руб. - его пробой ознаменовал бы усиление активности покупателей и возможность развития восходящего движения. С другой стороны, важно следить за поддержкой 139 000 руб., которая выступает единственным рубежом, сдерживающим котировки от падения вплоть до 132 500 руб.".

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