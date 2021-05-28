"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,054 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,054 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 0,0462 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"После сильной отчетности за 1К21, где компания продемонстрировала увеличение прибыли на 114% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, акции ВТБ скорректировались на 18%. Учитывая, что компания ожидает восстановления финансовых показателей и сохранения коэффициента выплаты дивидендов в 50% от чистой прибыли, есть перспектива роста котировок после просадки. Помимо этого, необходимо помнить, что 22 июня у ВТБ будет дивидендная отсечка с доходностью 3% по текущим ценам", - отмечают эксперты "Финама".

"С технической точки зрения, бумага пробила пятидесятидневную экспоненциальную скользящую среднюю и двигается в сторону ближайшего уровня сопротивления. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 0,054 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп-заявки на уровне 0,0462 руб., риск на портфель составит 0,51%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,1", - указывают аналитики инвесткомпании.

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