"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. на конец 2022г после публикации отчета компании по прибыли по МСФО за 1К21, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых подчеркивает, что выручка "ФСК ЕЭС" выросла в 1К 2021 на 5,6% г/г, в том числе на 6,2% от передачи электроэнергии, а чистая прибыль акционеров составила сопоставимые с 1К 2020 19,6 млрд руб. Скорректированная прибыль, по расчетам эксперта, вышла несколько ниже прогноза 20,5 млрд руб. и составила 19,6 млрд руб.

Также в комментарии отмечается, что решение по дивидендам за 2020г соответствовало опубликованной ранее информации в "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 2020г дивиденд в размере 0,0161 руб. (-12% г/г), что предлагает доходность 7,3%.

"Отчет по прибыли отразил ожидаемые тенденции роста сектора после спада 2020г, и мы готовы подтвердить нашу рекомендацию "Покупать" с целевой ценой 0,272 руб. на конец 2022г, - указывает Малых. - Потенциал порядка 23% без учета дивидендов может быть достигнут за счет восстановления операционных показателей после кризиса, а также ожиданий роста доходов от техприсоединений в 4х раза в 2022г. В среднесрочном периоде катализатором также может стать решение вопроса с источником финансирования расширения сетевой инфраструктуры для новой очереди БАМа и Транссиба. Недавно Минэнерго запросило средства из ФНБ для этих целей".

"ФСК ЕЭС" - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети, самая прибыльная "дочка" "Россетей".

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