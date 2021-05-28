Аналитики Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5958 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка.

Сейчас бумаги компании стоят около 5000 рублей за штуку, то есть потенциал роста, по оценке Sber CIB, равен 20%.

Эксперты инвестбанка приводят ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Отчётность за 1К21 превысила консенсус-прогноз аналитиков по выручке и EBITDA на 5% и 19% соответственно. Выручка компании выросла на 56% относительно того же периода прошлого года до 73,1 млрд рублей.

- Менеджмент повысил прогнозы на 2021г. Если раньше руководство ожидало выручку в диапазоне 305-320 млрд рублей, то сейчас - 315-330 млрд рублей. Также "Яндекс" ждёт более динамичного роста выручки в сегменте "Поиск и портал" - на 17-18% вместо 14-15%.

- Ускорение оборота электронной коммерции. "Яндекс" расширил свою логистическую инфраструктуру, снизил комиссии для продавцов, а также стимулировал их переходить с платформы по сравнению цен на товары на свой маркетплейс. Поэтому рост выручки от рекламы в этом сегменте замедлился, зато число продавцов маркетплейса достигло 10 тыс. (в декабре было 7,3 тыс.), а число товаров на площадке увеличилось в три раза по сравнению с декабрём прошлого года - до 6 млн наименований", - отмечается в комментарии Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.