Акции ФосАгро могут продолжить повышение перед дивидендной отсечкой - "Велес Капитал"

Акции "ФосАгро" могут продолжить повышение перед дивидендной отсечкой, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Акции "ФосАгро" в пятницу не оставляют попыток роста после объявления ранее на неделе о дивидендах в размере 63 руб. на акцию или 21 руб. на GDR с закрытием реестра 7 июня. С технической точки зрения по бумагам сохраняется восходящий тренд, который чуть было не сменился на противоположный (сигнал ADX), хотя силы "быков" уменьшились. Котировки до следующего четверга, 3 июня (когда их можно будет последний день купить с дивидендами), при положении выше 4430 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика) вполне могут сохранять склонность к росту и обновить очередной многолетний максимум выше 4695 руб. Среднесрочная поддержка расположена у 4100 руб.", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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