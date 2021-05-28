.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс S&P 500, вероятно, обновит исторический максимум в течение месяца - "Фридом Финанс"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 мая 2021 года 14:54
Индекс S&P 500, вероятно, обновит исторический максимум в течение месяца - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, вероятно, обновит исторический максимум в течение ближайшего месяца, полагает директор аналитического департамента "Фридом Финанс" Вадим Меркулов. "Доходность S&P 500 за последние 12 месяцев показала феноменальный результат, - констатирует эксперт. - Ее рост превысил 40% при среднем показателе за последние десять лет чуть более 12,2%. Традиционная установка Sell in May and Go Away, то есть стратегия, предусматривающая продажу акций в мае и покупку в ноябре, не работает в новых экономических условиях, когда ФРС печатает деньги и обеспечивает огромные объемы ликвидности банкам в условиях ультранизких ставок, а государство раздает деньги напрямую населению, раздувая государственный долг. За последние десять лет доходность пятисот крупнейших компании Штатов в соотношении месяц к месяцу в среднем оказывалась отрицательной только в трех месяцах: в марте и августе (-0,1%), а также в сентябре (-0,6%). После локальной коррекции актуальным стал вопрос: будет ли рынок расти дальше?" Одним из индикаторов уверенности бизнеса в устойчивости его рыночного положения, на взгляд аналитика "Фридом Финанс", выступает активность в сфере слияний и поглощений (M&A). В этом смысле показательно то, что лишь за последнюю неделю обсуждались огромные сделки AT&T и Amazon, а с начала года ведутся переговоры по 1629 слияниям и поглощениям на сумму $662 млрд по сравнению с 643 сделками в объеме $59 млрд на том же отрезке 2020-го. В первые два квартала прошлого года тон задавала высокая неопределенность. Сейчас ситуация кардинально изменилась, и компании готовы к расширению своего бизнеса, уверен Меркулов. По его мнению, в списке самых важных драйверов роста рынка одно из первых мест занимает фактически завершившийся сезон отчетов. На сегодняшний день 95,5% компаний, входящих в S&P 500, представили свои результаты. Выручка этих эмитентов в среднем повысилась на 10,68%, а прибыль на акцию (EPS) увеличилась на 51,31%. По расчетам на 29 мая 2020г, выручка на акцию в текущем году должна была оказаться на уровне $1440,53, а 21 мая 2021г этот прогноз был пересмотрен до $1500. В результате инвестиционные дома повышают свои цели по показателям на 2022г до $1600 по выручке на акцию и до $209,2 по EPS (против $184,2 на 29 мая 2020г). Хотя рынок переоценен по мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, а по P/S вообще находится на исторических максимумах, с учетом имеющейся на нем ликвидности ситуация изменилась. "Несмотря на сильные "бычьи" перспективы, многие инвесторы опасаются повторения ситуации, сопровождавшей раздувание пузыря доткомов. При сохранении запланированных параметров денежно-кредитной политики баланс ФРС начнет снижаться в 2022-2023 годах, а в 2023г впервые за последние годы будет повышена ключевая ставка. Кроме того, в этом году вероятно увеличение корпоративных налогов на фоне обсуждения глобальной минимальной ставки налога. Стоит также иметь в виду, что темпы экономического роста обязательно замедлятся с исчерпанием эффекта низкой базы, а новые меры стимулирования не смогут оказать слишком мощного воздействия на экономику и фондовые рынки. Впрочем, все эти риски относятся к долгосрочным: реализоваться им предстоит не раньше, чем во втором полугодии 2022г. Краткосрочных факторов давления на рынок не просматривается, поэтому в ближайший месяц вполне вероятно очередное обновление исторического максимума", - прогнозирует Меркулов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
28 мая 2021 года 18:42
"Атон" позитивно оценивает перспективы "Газпрома" в 2021г, ожидая сильных финансовых результатов в с учетом благоприятной макроэкономической конъюнктуры, говорится в комментарии инвесткомпании. "Результаты "Газпрома" за 1К21 отразили сильную макроэкономическую конъюнктуру и существенно превысили... читать дальше
.28 мая 2021 года 18:03
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Газпрома" с целевой ценой 305 руб. за штуку, говорится в комментарии банка. "Газпром" отчитался за 1К21 - результаты оказались даже лучше и так довольно высоких ожиданий рынка вследствие улучшения ценовой конъюнктуры и наращивания объема... читать дальше
.28 мая 2021 года 17:41
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "Аэрофлота", "Московской биржи" и привилегированные бумаги "Транснефти" на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. 31 мая финансовый отчет по МСФО за I квартал планирует опубликовать "Аэрофлот". По мнению эксперта BCS... читать дальше
.28 мая 2021 года 17:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Vulcan Materials с целью $210 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $180, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Байден в пятницу предложит план бюджета... читать дальше
.28 мая 2021 года 16:50
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целевой ценой 0,054 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 0,0462 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "После сильной отчетности за 1К21,... читать дальше
.28 мая 2021 года 16:28
Рубль к концу II квартала 2021г, скорее всего, составит 74,5 руб./$1, сообщается в обзоре "ВТБ Капитала". "Для валют развивающихся стран и других рисковых активов нынешний год оказался весьма непростым. Постепенное открытие ведущих экономик, ставшее возможным благодаря массовой вакцинации,... читать дальше
.28 мая 2021 года 16:05
"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. на конец 2022г после публикации отчета компании по прибыли по МСФО за 1К21, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых подчеркивает, что выручка... читать дальше
.28 мая 2021 года 15:40
Аналитики Sber CIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" с целевой ценой 5958 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, говорится в комментарии инвестбанка. Сейчас бумаги компании стоят около 5000 рублей за штуку, то есть потенциал роста, по оценке Sber CIB, равен 20%. Эксперты... читать дальше
.28 мая 2021 года 15:16
Акции "ФосАгро" могут продолжить повышение перед дивидендной отсечкой, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Акции "ФосАгро" в пятницу не оставляют попыток роста после объявления ранее на неделе о дивидендах в размере 63 руб. на акцию или 21 руб. на GDR с закрытием реестра 7 июня. С... читать дальше
.28 мая 2021 года 14:04
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций NVIDIA Corp. с прогнозной ценой в $685 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста на 9,1% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. NVIDIA представила сильную отчетность за I квартал 2022... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.