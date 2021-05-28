Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4180-4230п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4180-4230 пунктов, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 остается в долгосрочном восходящем тренде. Краткосрочные перспективы "бенчмарка" умеренно позитивны, так как индикатор MACD перешел на положительную территорию, а RSI держится выше 50. Ближайшее сопротивление располагается на уровне исторического максимума в 4238 пунктов", - отмечает аналитик Георгий Сурков.

Эксперт инвесткомпании указывает, что в пятницу будет опубликован апрельский индекс PCE, выступающий показателем среднего роста цен для всего личного потребления в США за исключением продуктов питания и энергии. Консенсус предполагает повышение индекса на 0,6% м/м после 0,4% за март.

Также Сурков отмечает, что в центре внимания инвестиционного сообщества остаются оценки перспектив сворачивания программы количественного смягчения в США.

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