Основным риском для длинных ОФЗ остается динамика долларовых ставок - "Локо-Инвест"

Основным риском для длинных ОФЗ остается динамика долларовых ставок, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"На рынке классических ОФЗ в четверг была средняя активность, короткие бумаги прибавляли 5-7 б.п. при большей стабильности средних и длинных выпусков. Это объяснимо, учитывая повышенную неопределенность относительно конечной "остановки" по ставке ЦБ в 2021-22 гг. Тем не менее для длинных бумаг основным риском остается динамика долларовых ставок. Текущий спред между 10-летними ОФЗ и US-Treasuries (около 555 б.п.) соответствуют медианному уровню последних десяти лет, но в периоды роста базовых ставок он нередко достигал 600 б.п. С учетом этого и сохранения вероятности повышения базовых ставок в долларах пока на длинные бумаги смотрим скорее нейтрально, пусть текущие уровни доходностей и выглядят привлекательно относительно 4% цели по инфляции и нейтральной ставки в 5-6%", - пишет в своем комментарии Полевой.

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