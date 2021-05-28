Рубль на следующей неделе останется в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля к доллару и евро на следующей неделе останется, скорее всего, в диапазонах 73-74 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1 соответственно, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР).

"Цена на нефть марки Brent в последнее время находится на отметке около $70 за баррель, соответственно, изменений по курсу рубля не произошло. Национальная валюта по отношению к иностранным находится на уровне прошлой недели, такой прогноз будет актуален и для следующей: 73-74 руб./$1 и 89-90 руб./EUR1", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.