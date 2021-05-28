Причин для значимого изменения курса рубля пока нет - "Локо-Инвест"

Причин для значимого изменения курса российской валюты к доллару в настоящее время нет, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Рубль "застыл" на достигнутых уровнях, показывая лишь умеренные колебания, что косвенно указывает на относительную сбалансированность текущих отметок и подтверждает наш тезис об отсутствии причин для значимого изменения курса российской валюты. В пятницу подходит к концу майский налоговый период, поэтому уже со следующей недели большее влияние на курс будут оказывать дивидендные потоки и происходящее на глобальных площадках. Тем не менее полагаем, что диапазон 73-74 руб./$1 сохранится", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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