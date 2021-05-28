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28 мая 2021 года 11:37
Котировки бумаг Полюса сохраняют долгосрочный потенциал роста - Уралсиб
Котировки бумаг "Полюса" сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, считает аналитик Уралсиба Константин Чернышев. "Хотя в 2021 году производство золота "Полюсом" останется вблизи прошлогоднего уровня, долгосрочные перспективы компании выглядят хорошо. В начале года "Полюс" завершил предварительную оценку проекта "Сухой Лог", который может добавить к запасам компании 40 млн унций золота. Окончательно оценка проекта будет завершена в 2022 году. Недавно "Полюс" с опережением графика завершил проект по увеличению производительности Вернинской ЗИФ. Ожидается, что в результате объем производимого на Вернинском месторождении золота увеличится в среднем на 40 тыс. унций в год. Мы полагаем, что бумаги "Полюса" сохраняют потенциал долгосрочного роста, в том числе благодаря перспективам дальнейшего повышения цены золота, поскольку из-за усиления инфляционных ожиданий растет привлекательность защитных активов", - пишет аналитик в обзоре корпорации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-GDR-АНАЛИТИКА
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