Котировки бумаг Полюса сохраняют долгосрочный потенциал роста - Уралсиб

Котировки бумаг "Полюса" сохраняют потенциал роста в долгосрочной перспективе, считает аналитик Уралсиба Константин Чернышев.

"Хотя в 2021 году производство золота "Полюсом" останется вблизи прошлогоднего уровня, долгосрочные перспективы компании выглядят хорошо. В начале года "Полюс" завершил предварительную оценку проекта "Сухой Лог", который может добавить к запасам компании 40 млн унций золота. Окончательно оценка проекта будет завершена в 2022 году. Недавно "Полюс" с опережением графика завершил проект по увеличению производительности Вернинской ЗИФ. Ожидается, что в результате объем производимого на Вернинском месторождении золота увеличится в среднем на 40 тыс. унций в год. Мы полагаем, что бумаги "Полюса" сохраняют потенциал долгосрочного роста, в том числе благодаря перспективам дальнейшего повышения цены золота, поскольку из-за усиления инфляционных ожиданий растет привлекательность защитных активов", - пишет аналитик в обзоре корпорации.

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