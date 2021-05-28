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28 мая 2021 года 11:17

ПСБ рекомендует покупать акции РусГидро с прогнозной ценой 0,98 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции ПАО "РусГидро" с прогнозной ценой 0,98 рубля за штуку, сообщается в обзоре.

Отчетность "РусГидро" за первый квартал 2021 года по МСФО оказалась несколько хуже ожиданий рынка, констатируют аналитики. Опережающий рост операционных расходов негативно сказался на результатах компании.

Чистая прибыль снизилась на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 20,4 млрд руб.. EBITDA сократилась на 4,7%, до 34,9 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 4,9%, до 111,5 млрд руб.

"Одновременно "РусГидро" подтвердила намерение выплатить дивиденды за 2020 год в размере 0,053 руб. за акцию. Предполагаемая дивидендная доходность - около 6,4%. Поэтому как дивидендная история бумаги компании могут быть интересны инвестору", - отмечают в ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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