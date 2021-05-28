Долгосрочный "бычий" тренд в золоте замедляется - Газпромбанк

Долгосрочный ценовой тренд в золоте пока остается восходящим, но уже замедляется, свидетельствуют данные технического анализа, проведенного Газпромбанком.

"В нашей аналитической записке от 23 сентября 2020 года мы предположили, что масштабная понижательная коррекция (10-15%) на рынке золота случится лишь в первом полугодии 2021 от ценового диапазона $2300-$2400 за унцию. Однако она началась уже в августе 2020 года, после установления нового исторического максимума $2089,2 за унцию и завершилась в марте 2021 года на уровне $1673,3 за унцию. Затем тренд на рынке золота развернулся, что привело к росту цены золота до $1900 за унцию. Стал актуальным вопрос - пойдет цена золота выше и начнет устанавливать новые исторические максимумы, или падение скоро возобновится, так как отскок был обусловлен в основном закрытием коротких позиций?" - говорится в обзоре эксперта банка Владимира Кравчука.

Как в нем отмечается, проведенный анализ временных рядов цены золота позволяет сделать вывод, что долгосрочный тренд на рынке золота пока остается восходящим, однако замедляется уже четвертый месяц.

По оценкам Кравчука, с позиции технического анализа вероятны два сценария, поскольку техническая картинка не является однозначной.

"Первый сценарий - оптимистичный. Он предполагает прорыв цены золота выше исторического максимума на горизонте трех месяцев и дальнейший рост до нашего технического ориентира $2500 за унцию. Однако для реализации этого сценария нужны мощные долгосрочные драйверы роста, которых пока не наблюдается", - пишет эксперт.

"В рамках второго сценария цена золота некоторое время будет консолидироваться на текущих уровнях, а затем возобновит падение, пробивая вниз сначала важную, но слабую поддержку $1847,5 за унцию, а затем и годовой минимум $1673,3 за унцию. Цикл проходит "гребень" и начинает падать, трендовый индикатор формирует вершину и движется вниз в тандеме с циклом. В этом случае будет иметь место трендовое движение, а ближайшей поддержкой станет текущее значение индикатора RSTL (сейчас оно равно $1456,3 за унцию). Это будет означать завершение "бычьего" тренда на рынке золота, и вероятность реализации такого сценария достаточно высока", - добавляет он.

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