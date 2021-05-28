Идея дня: предпочтение акциям "Магнита" и "Детского мира" - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит отдать предпочтение акциям "Магнита" и "Детского мира", а также бумагам компаний сектора одежды в США и Tapestry Inc., полагают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

"Предпочтения потребителей в России, вероятно, сместятся с товаров длительного пользования и недвижимости на другие товары и услуги. Мы отдаем предпочтение "Магниту" и "Детскому миру" (входят в наш топ-10 акций России), а не акциям девелоперов. В США нам по-прежнему нравится сектор одежды и Tapestry Inc. в составе топ-10 акций США", - пишут эксперты.

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