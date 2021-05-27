Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Елены Кожуховой, 28 мая в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс ценового потребления, личные доходы и расходы США в апреле (15:30 МСК);

- Чикагский индекс деловой активности в мае (16:45 МСК);

- окончательный индекс потребительского доверия Университета Мичиган за май (17:00 МСК);

- вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia;

- финансовые результаты Газпрома за 1К21 г по МСФО;

- финансовые и операционные результаты ИнтерРАО за 1К21 г по МСФО;

- акции "Норникеля", "Россетей", "Северстали" последний день торгуются с дивидендами за 2020г;

- переговоры президентов России и Белоруссии.

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