Попытки рубля укрепиться до 73 руб./$1 встречают сопротивление - "Велес Капитал"

Попытки рубля укрепиться до 73 руб./$1 встречают явное сопротивление, говорится в комментарии эксперта "Велес Капитала" Юрия Кравченко.

"Рубль к окончанию рабочего дня демонстрировал укрепление к доллару на 0,2%. Схожий результат против доллара демонстрировали и другие валюты-аналоги на развивающихся рынках. Укрепление к концу дня показывали бразильский реал, индонезийская и индийская рупии. При этом еще в утренние часы американская валюта чувствовала себя гораздо увереннее на глобальных рынках. В частности, индекс доллара поднимался выше 90 пунктов, однако в последующие часы вновь скорректировался ниже данной отметки", - напоминает аналитик инвесткомпании.

Вышедшая днем американская макростатистика, по мнению эксперта, не оказала существенного влияния на курс доллара и не придала ему сил. Так, пересмотренный базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в 1 кв. составил 2,50% против ранее сообщавшихся 2,3%, однако предварительные данные по ВВП США в 1 кв. были пересмотрены в сторону 6,4% против 6,5%. Американский рынок труда продолжил демонстрировать восстановление: число первичных заявок на получение пособий по безработице составило 406 тыс. против ожиданий в 425 тыс., что, впрочем, не слишком сильно удивило или обрадовало инвесторов.

"Хотя по итогам дня рубль укреплялся, продолжая удерживать доллар ниже 73,5 руб./$1, попытки российской валюты продвинуться дальше в сторону 73 встречают явное сопротивление. Ожидания встречи лидеров США и РФ по-прежнему снимают часть геополитической напряженности для российского рынка, однако санкционная риторика и меры против Белоруссии все же косвенно поддерживают определенную тревогу среди инвесторов на локальном рынке. В подобных условиях участники рынка похоже расценивают позиции доллара дешевле 73,5руб./$1 как возможность для покупки валюты, в особенности перед предстоящими летними дивидендными выплатами по депозитарным распискам и зарубежным акционерам", - заключает Кравченко.

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