Рубль, скорее всего, останется летом в диапазонах 72-76 руб./$1 и 88-92 руб./EUR1 - Совкомбанк

Курс рубля, скорее всего, останется в течение летних месяцев текущего года в диапазонах 72-76 руб./$1 и 88-92 руб./EUR1, говорится в комментарии главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"Летние месяцы и вторая половина года традиционно более слабые для курса рубля, чем первая половина года. Это во многом связано с сезонностью текущего счета. В мае-июне начинается сезон отпусков и сезон дивидендных выплат, что увеличивает спрос на валюту. Правда, в 2021 году спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен, пока будут закрыты на карантин туристические страны, - отмечает Васильев. - Поддержку рублю в последние недели оказывали ожидания снижения геополитической напряженности после встречи президентов России и США 16 июня. Считаем, что относительно позитивный исход этих переговоров уже во многом заложен в котировки российских активов и не исключаем некоторых продаж рублевых активов по факту самих переговоров".

Эксперт указывает, что крепкий текущий счет платежного баланса РФ, высокие цены на нефть и другие сырьевые товары в целом позволят рублю сохранить стабильность. Россия в июне-июле сможет еще немного нарастить добычу нефти благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+, это позволит повысить приток валютной выручки в страну и поддержит рубль, отмечает он.

Позитивное влияние текущего счета на рубль частично нивелирует Минфин покупками валюты в рамках бюджетного правила, обращает внимание Васильев. Аналитик ожидает, что на фоне высоких нефтяных цен Минфин будет забирать с валютного рынка порядка $2,0-2,5 млрд в месяц.

Также поддержку рублю, по мнению эксперта Совкомбанка, окажет спрос на активы развивающихся рынков по мере восстановления мировой экономики. По мере вакцинации населения в мире карантинные ограничения будут смягчаться, деловая активность восстанавливаться, спрос на сырьё расти. Эти факторы позитивны для активов и валют развивающихся стран, включая российские.

Васильев отмечает, что в пользу российской валюты будет выступать и повышение реальных рублевых процентных ставок. "Мы ожидаем, что Банк России на ближайшем заседании 11 июня повысит ключевую ставку на 25 б.п., до 5,25% годовых. При этом не исключаем повышения сразу на 50 б.п., до 5,5%, для сдерживания инфляции. По нашим оценкам, годовая инфляция в июне достигнет пика на уровне около 6% и затем будет постепенно замедляться до 5,1% на конец года. На этом фоне считаем, что Банк России в этом году может поднять ключевую ставку ещё на 50-100 б.п., до 5,5-6%", - указывает эксперт Совкомбанка.

Одним из главных факторов для мировых рынков, по мнению Васильева, будут летние заседания ФРС по монетарной политике. "Подъем инфляции в США и быстрое восстановление американской экономики может побудить ФРС к объявлению о постепенном сворачивании монетарных стимулов. Сокращение объемов программы количественного смягчения может снизить спрос на рисковые активы и привести к оттоку капитала с развивающихся рынков. Однако мы полагаем, что американский ЦБ извлёк уроки из опыта 2013 года, когда резкая риторика в отношении сокращения стимулов привела к распродажам на рынках. Поэтому в этом году ожидаем, что управляющие ФРС будут аккуратно и постепенно готовить рынки к выходу из стимулов. Это, вероятно, позволит смягчить негативные последствия для рынков, в том числе для российского", - пишет эксперт банка.

Васильев при этом отмечает, что Россия является более защищённой среди других развивающихся стран перед потенциальным сокращением монетарных стимулов ФРС. "У России минимальный среди всех крупных стран внешний долг, внушительные золотовалютные резервы, профицитный текущий счет и сбалансированный бюджет. Это снижает чувствительность России к росту рыночных процентных ставок в мире и делает рубль более стабильным", - указывает он.

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