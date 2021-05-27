"Финам" рекомендует покупать акции ViacomCBS с прогнозной ценой $50,5

"Финам" рекомендует покупать акции ViacomCBS Inc. с прогнозной ценой $50,5 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 23,5% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Эксперт Игорь Додонов приводит следующие аргументы в пользу покупки:

- ViacomCBS обладает огромной библиотекой контента, насчитывающей более 20 тысяч фильмов и сериалов, включая ряд всемирно известных франшиз. При этом компания намерена существенно увеличить инвестиции в создание нового контента.

- Финансовые результаты ViacomCBS за I квартал были достаточно сильными, чему способствовало восстановление доходов от рекламы.

- Стриминговые сервисы ViacomCBS быстро развиваются и по плану компании в среднесрочной перспективе должны стать главным драйвером роста ее бизнеса. В компании ждут удвоения стриминговых подписчиков в перспективе трех лет.

- ViacomCBS выглядит весьма недорого по финансовым мультипликаторам. Компания вполне может стать объектом для поглощения со стороны какого-нибудь крупного медийного игрока.

ViacomCBS Inc. - многонациональный медиаконгломерат со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

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