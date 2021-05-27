Цена бумаг Полюса, вероятно, вернется к росту после некоторой коррекции - "Велес Капитал"

Высока вероятность возвращения котировок бумаг "Полюса" к росту после некоторой коррекции, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Котировки бумаг "Полюса" в четверг торговались под давлением в связи с неспособностью цены на золото устоять выше отметки $1900 за тройскую унцию, констатирует эксперт инвесткомпании. Кроме того, отмечает она, хотя компания сообщила о чистой прибыли в первом квартале (по МСФО) в размере 450 млн долларов против убытка годом ранее, в квартальном исчислении ряд показателей продемонстрировал не самую сильную динамику. Так, обращает внимание Кожухова, выручка "Полюса" снизилась на 32% к/к, до $1017 млн при сокращении общего объема реализации золота на 31% к/к (до 569 тыс. унций) и сокращении скорректированной EBITDA на 35% к/к (до $739 млн).

"С технической точки зрения, котировки бумаг "Полюса" в ходе сессии в четверг достигли максимума с ноября 2020 года (16212 руб.), от которого отступили к середине дня. ADX дневного и недельного графиков указывают на преобладание весьма сильного восходящего тренда, что предполагает высокую вероятность возвращения бумаг к повышению после некоторой коррекции (необходимой в том числе для снятия перекупленности на недельном графике). При положении выше 15145 руб. цена бумаг сохраняет настрой на рост с перспективой движения к 17000 руб. (как минимум), что станет возможно при развитии восходящего тренда по золоту", - указывает эксперт "Велес Капитала".

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