Возможен рост цены акций ЛУКОЙЛа на 35% в перспективе года - Sber CIB

Возможен рост котировок акций "ЛУКОЙЛа" на 35% в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии Sber CIB.

Эксперты отмечают, что "ЛУКОЙЛ" опубликовал хорошую отчётность за первый квартал текущего года, которая превзошла ожидания.

EBITDA увеличилась на 69% (до $4,2 млрд) против роста на 32% в среднем для сектора.

Выручка компании выросла на 25% по сравнению с предыдущим кварталом (до $25,2 млрд), а чистая прибыль увеличилась в пять раз (до $2,1 млрд).

Аналитики инвестбанка ожидают, что "ЛУКОЙЛ" в целом значительно улучшит свои показатели в текущем году.

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