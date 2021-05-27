Альфа-банк сохраняет прогноз повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 25 б.п. на заседании 11 июня

Рост розничных кредитов на 19,6% год к году в сочетании с сильным рынком труда поддерживает инфляционные опасения, отмечают аналитики.

"Сочетание ожидаемо сильного промпроизводства и более быстрого в сравнении с ожиданиями восстановления рынка труда поддерживает наши опасения по поводу инфляционного давления. Хотя расходы правительства замедлились до 6% г/г за четыре месяца 2021 года и всего до 1% в апреле, из-за предстоящих выборов в Государственную Думу социальные расходы останутся приоритетными до сентября; в сочетании с восстановлением рынка труда это поддержит восстановление спроса. Опубликованные данные о росте рынка розничных кредитов на 19,6% г/г в апреле также говорят об инфляционных рисках. Вероятно, рост цен в ближайшие месяцы сохранится на высоком уровне около 5,8% г/г. В таких условиях мы по-прежнему полагаем, что ЦБ повысит ключевую процентную ставку на 25 б.п. на заседании 11 июня", - пишут эксперты.

На данный момент ключевая ставка Банка России составляет 5%.

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