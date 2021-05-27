"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 90 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Аэрофлота" с целью 90 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: 64 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Консенсусный прогноз Bloomberg предполагает возврат "Аэрофлота" к чистой прибыли на уровне 18,4 млрд руб. и дивидендам в размере 3,8 руб. на акцию в 2022г. Глобально с ростом темпов вакцинации населения, одобрением вакцины "Спутник-V" в Европе и возобновлением пассажирских авиаперевозок цены на акции компании смогут продемонстрировать резкое восстановление", - отмечают аналитики инвесткомпании.

С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящей линии поддержки. "Развитие восходящей динамики возможно вплоть до локального максимума на 90 руб. При покупке на 11% и выставлением стоп-заявки на уровне 64 руб., риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты "Финама".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.