Ожидаемый рост котировок золота поддержит бумаги "Полюса" - "Атон"

Ожидаемый рост котировок золота поддержит бумаги "Полюса", полагают аналитики "Атона", подтверждая рейтинг "выше рынка" для GDR компании.

"Выручка компании составила $1017 млн (-32% кв/кв, -1% относительно консенсус-прогноза), что обусловлено сокращением общего объема реализации золота (-31% кв/кв) и отсутствием продаж флотоконцентрата в течение квартала, а также снижением средней цены реализации аффинированного золота (-4% кв/кв). Полюс представил нейтральные результаты, EBITDA достигла $739 млн, что на 1% выше консенсус-прогноза. Компания не стала пересматривать прогноз по капзатратам и денежным затратам, несмотря на нестабильность этих показателей в 1К21. Мы ожидаем дальнейшего восстановления цен на золото и подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по акциям "Полюса", который торгуется с мультипликатором EV/EBITDA на уровне 8,8x против 7,2x у Полиметалла", - пишут эксперты "Атона".

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