Среднесрочные перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно позитивными - BCS Express

Среднесрочные перспективы индекса S&P 500 остаются умеренно позитивными, говорится в комментарии BCS Express.

"26 мая индекс S&P 500 по итогам снизился на 0,19% к концу сессии, остановившись на отметке 4196,06. По индексу S&P 500 по-прежнему преобладает позитивная динамика, несмотря на осторожные заявления членов ФРС о скором начале обсуждения отказа от стимулов. Рынок сохраняет уверенность, что ужесточение монетарной политики - отдаленная перспектива. По крайней мере, такой вывод можно сделать из котировок", - отмечают эксперты инвесткомпании.

С точки зрения теханализа, на графике продолжается отскок после формирования "двойного дна" на дневном таймфрейме, подчеркивается в комментарии. "Такая фигура является сильным сигналом при завершении нисходящего тренда, но в данном случае она демонстрирует завершение коррекции в фазе роста. Стоит отметить, что сопротивление в районе 4210-4220 п. пока остается актуальным. Участники рынка не спешат покупать вблизи максимумов, поскольку позитивных драйверов не наблюдается", - пишут аналитики BCS Express.

На их взгляд, краткосрочно возможно продолжение консолидации до момента ощутимого улучшения информационного фона. Вероятности смещены в сторону роста.

"Среднесрочные перспективы по-прежнему позволяют надеяться на рост. Полугодовой восходящий канал остается в силе. Его нижняя граница в ходе очередной коррекции даже не была протестирована. Быстрый выкуп просадки в сочетании с сохранением позитивных сигналов по трендовым индикаторам дают возможность смотреть на инструмент с оптимизмом", - заключают эксперты.

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