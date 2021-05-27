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27 мая 2021 года 11:45

"ВТБ Мои Инвестиции" обновил топ-10 глобальных акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги Сellnex Telecom SA и зафиксировав прибыль в акциях Royal Dutch Shell, сообщается в материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "Мы решили зафиксировать прибыль в акциях нефтегазовой компании Royal Dutch Shell. С момента включения в топ-10 акции компании выросли на 15%. Считаем, что Royal Dutch Shell является оптимальным выбором среди нефтегазовых компаний, однако решили сократить экспозицию на сектор нефтедобычи. Мы добавляем акции Cellnex, крупнейшего оператора телекоммуникационных башен в Европе. Мы видим высокий потенциал роста в условиях тренда на консолидацию фрагментированного европейского рынка и эффективной M&A стратегии компании", - отмечают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции". Новый состав топ-10 глобальных акций (100%):
Название Вес,% Див. доходность (на след. 12 мес.), % Потенц. доход, %
ASML Holding NV 10% 0,6% 11,0%
Barclays Plc. 10% 3,1% 15,7%
Сellnex Telecom SA 10% 0,1% 29,5%
DBS Group Holdinds Ltd 10% 3,6% 9,8%
Fresenius SE&Co KGaA 10% 1,9% 3,3%
CK Hutchison Holdings Ltd 10% 4,1% 29,3%
Indastria de Diseno Textil SA 10% 1,2% -8,7%
Natura&Co Holding SA 10% 0,0% -10,1%
Renault SA 10% 2,1% 31,2%
Royal Dutch Shell PLC 10% 3,6% 35,2%
Whitbread PLC 10% 0,0% 15,0%
топ-10 глобальных акций 100% 1,7% 12,6%
Индекс MSCI World ex-US 2,8% 10,6%
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    МИР-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА


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