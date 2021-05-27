Рубль, скорее всего, будет торговаться ближе к уровню 73 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль, скорее всего, будет торговаться в настоящее время ближе к нижней границе диапазона 73-74 руб./$1, говорится в комментарии инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Все происходящее на валютном рынке в целом соответствуют нашему текущему прогнозу сохранения диапазона 73-74 руб./$1 при возможных скачках волатильности из-за постепенного снижения интенсивности "налоговых" продаж от экспортеров и повышения значимости дивидендных потоков как в одну (от тех, кто еще готовится к выплатам), так и в другую (от тех, кто дивиденды уже выплачивает) стороны. Пока баланс будет смещен в сторону первых, поэтому доллар может торговаться ближе к нижней границе указанного диапазона", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.