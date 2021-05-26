"Финам" рекомендует покупать акции "ФСК ЕЭС" с прогнозной ценой 0,272 руб. на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

Руководитель отдела анализа акций Наталия Малых отмечает, что рекомендация дана несмотря на среднесрочные риски, связанные с инвестиционной программой, и основными драйверами для котировок бумаги, по их мнению, должны стать рост энергорынка после спада 2020 года и 4-х кратное увеличение доходов от техприсоединения в 2022 году.

"ФСК ЕЭС" выпустит в четверг отчет по прибыли по МСФО за первый квартал 2021 года. У нас умеренно позитивные ожидания по основному бизнесу: выручка от передачи электроэнергии, по нашим оценкам, повысится на 6,2% г/г (до 59,6 млрд руб.), а скорректированная чистая прибыль увеличится на 4,1% г/г (до 20,5 млрд руб.) на фоне восстановления энергорынка. Уже вышедший ранее отчет по РСБУ отразил повышение операционной и чистой прибыли на 14% и 1% соответственно", - отмечает эксперт "Финама".

Малых полагает, что отчет вряд ли окажет заметное влияние на капитализацию компании.

Также эксперт обращает внимание, что в фокусе инвесторов сейчас находится решение менеджмента по дивидендам. В понедельник, 24 мая, прошел Совет директоров с повесткой по дивидендам, но результаты пока не анонсированы.

Кроме того, указывает аналитик инвесткомпании, трудно переоценить влияние темы финансирования энергоинфраструктуры для расширения БАМа и Транссиба. Одной из опций выступало финансирование за счет средств ФНБ.

"ФСК ЕЭС" - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети, самая прибыльная "дочка" "Россетей".

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